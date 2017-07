Scaramucci sulmon stafin e Trump

Drejtori i ri i komunikimeve i presidentit, Donald Trump, sulmoi shumë ashpër verbalisht shefin e stafit të Shtëpisë së Bardhë.

Anthony Scaramucci e cilësoi Reince Priebus, një nga republikanët më të fuqishëm, një skizofren paranojak gjatë një telefonate me një gazetar të revistës The New Yorker.

Scaramucci gjithashtu sulmoi edhe ndihmësin e Trump, Steve Bannon.

Biseda e drejtorit të komunikimeve me gazetarin Ryan Lizza ishte e mbushur me fjalor mjaft banal dhe ofendimet e fyerjet i drejtoheshin kryesisht Priebus dhe kryestrategut të Ttrump Steve Bannon.

Pasi biseda u raportua nga mediat, Scaramucci tha se mbase nuk duhej të kishte përdorur atë gjuhë, por nuk vuri në dyshim vërtetësinë e saj dhe as i tërhoqi mbrapsht ato që tha.

Gjatë javës së parë në detyrë, Scaramucci ka sulmuar ata që rrjedhin informacion jashtë Shtëpisë së Bardhë dhe ka lënë të kuptohet se Reince Priebus është një prej tyre.

Në një intervistë për CNN, Scaramucci tha se nëse Priebus dëshiron të vërtetojë që nuk nxjerr informacione, le ta bëjë publikisht, ndërasa mbështeti komentet e mëparshme të presidentit Trump se rrjedhja e informacionit nga Shtëpia e Bardhë është një kërcënim për sigurinë kombëtare dhe duhet ndalur.

Sipas analistëve, tensioni lartë mes stafit të Shtëpisë së Bardhë, gjë që pasqyrohet qartë nga fjalët e Scaramuccit, e bën shumë të vështirë, për të mos thënë të pamundur funksionimin normal të saj. /tch