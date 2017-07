Shaqiri: Ja kur do zbres nga Tanusha në Shkup, ja pse nuk kyçem në partitë aktuale

Xhezair Shaqiri i njohur si komandant Hoxha i UÇK-së ka folur për here të parë se përse nuk zbret në Shkup dhe vazhdon të qëndrojë në Tanushë. Ai gjithashtu ka folur edhe për kyçjen e tij në ndonjërën prej partive politike. Hoxha nuk ka përjashtuar që së shpejti në Maqedoni të ketë një Vetëvendosje.

POSTIMI I PLOTE:

1 Pyetje te shumta me adresohen ne fb:

Komandant pse nuk kyqesh ne bdi pdsh lrpsh besa…. e mos ri maleve me arm ne dor se u tepruan vuajtjet tua

Partit politike te cilat pomei sugneroni te antarsohem pozit apo opozit as para zgjedhjeve as tani ne qeveri nuk kan kontaktuar me ne si duket e kan veshtir ta perballojn prezencen time afer tyre dhe mendojn lideret tuaj se meshum se 11 vite nuk mund te perballoi veshtirsive te jetes e dote dorzohem pa kushte para pislleqeve te tyre

Te jeni te bindur se me ka forcuar Allahu i lartesuar me durim qe para cofin horrat sesa me humb sabri mua inshalla

2 Komandant krejt poi kritikon e nuk met parti e mir per ty e bjeri vetes mbrapa se ndoshta ti nuk je ne regull

Deri sa lideret poju vrasin burgosin dhe shesin pa dishim se ata meritojn kritikat e mia dhe tuajat e un nuk mund te jem gabim sepse perveq vetes dhe familjes time askush nuk ka deme deri tani nga un

3 Kom cilen parti ta perkrahim

Te jeni mese te bindur secili lider Shqiptar ne mk o esht deg e ndoj subjektit tjeter o esht ne sherbim te shefave jo te popullit

mund qe nete ardhshmen te ket edhe ne mk vv

4 Kom mamir ri maleve me pasterti sesa meu perly si te tjeret

Do ri maleve apo do zbres qyteteve ket vendim do e mar un nete ardhmen inshalla per veten dhe familjen time apo 5 femijet e mi sepse qe moti esht konstatuar se nuk ju duhem shqiptareve

5 Kom masi kto partit tona po na tradhetojn lsdm apo vmro mae mir me cilen te bejm pazar per familjet tona

Mos pritni qe Kom te ju keshillon qe te antaresoheni te partit shqiptare e jo ma te ato mk.

Un mar vendim per veten dhe familjen time e ju po ashtu merni vendim vet.

Te drejten per ti sha dhe ofenduar lideret tuaj nete ardhmen doti shtoj sepse secili me ka hak personalisht dhe e di qe jan frigacak te mdhaj e ju merni per trima e patriota.

Nuk ju frigohem un atyre por ata sperkiten nga un.

Flm per mirkuptim