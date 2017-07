Tragjedi në Çair të Shkupit, humb jetën 27 vjeçari

Një tragjedi ka ndodhur në rrugën Hristijan Todorovski Karposh në Çair të Shkupit me ç’rast ka hunbur jetën një i ri 27 vjeçar. Sipas policisë, deri sa 27 vjeçari me iniciale R.M. ka kryer punë me kompresor dore në një oborr, rreth orës 14 e 45 minuta ka rënë pa vetëdije në tokë, shkruan Gazeta Lajm.

Ai menjëherë është dërguar në poliklinikën e Çairit prej ku është transferuar në spitalin Sistina, ku rreth orës 16 e 10 minuta është konstatuar vdekja. Sipas policisë, 27 vjeçari ka qenë nga fshati Creshovë i Shkupit. Me urdhër të prokurorit publik trupi i pajetë është dorëzuar për obduksion.