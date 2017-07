Duke filluar prej nesër qytetarët e Maqedonisë do të paguajnë më pak për ngrohje qendrore.

Komisioni Rregullator për Energjetikë deklaroi se për shfrytëzuesit e Komunitetit Energjetik të Ballkanit (KEB) çmimi do të bie për 3.88%, ndërsa tarifa për forcën e angazhuar do të ulet për 0.18%.

Rënie të lehtë do të fitojnë shfrytëzuesit e ELEM-Energjetikës ku çmimi do të ulet për 0.11%, ndërsa shërbimet e Veriut të Shkupit do të lirohen për 1.69%.