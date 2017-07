VMRO: Komiteti i ri Ekzekutiv do të sjell fitore

Nga VMRO-DPMNE-ja thonë se struktura e re e Komitetit të partisë do të kthejë fitoren për partinë e Gruevskit në zgjedhjet lokale të tetorit.

Sipas tyre, përzgjedhja është bërë në bazë të aftësive dhe kritereve profesionale të anëtarëve.

“Në parti, çdo anëtar i VMRO-DPMNE-së ka kontributin e tij për punët që janë zbatuar dhe që do të zbatohen. Ky koncept i kombinimit edhe më njerëz të ri edhe me njerëz me përvojë u votua nga Komiteti qendror në të cilin ka persona me përvojë të gjatë në funksionimin e partisë. Ne presim që Komiteti i ri Ekzekutiv i VMRO-DPMNE-së vetëm do të paraqesë një moment të mirë në atë që konsiderohet si kthim i VMRO-DPMNE-së përsëri në pushtet”, ka thënë Marjan Dodovski nga VMRO-DPMNE.