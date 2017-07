Xhaferi , zgjedhjet lokale do t’i shpallë më 6 gusht

Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi sot referoi për punën e Parlamentit prej 27 prillit e deri më tani, duke vlerësuar se kushtet janë në mënyrë drastike më pozitive sot.

Xhaferi konfirmoi se më 2 gusht, në Ilinden, do të flasë në Krushevë në “Meçkin Kamen”. Zgjedhjet lokale do t’i shpallë më 6 gusht, ndërsa ato do të duhet të mbahen më 15 tetor. Për shkak të aktiviteteve në Parlament përkatësisht mbledhja për ribalancin e Buxhetit dhe për ndërrimin e prokurorit publik Zvërlevski, deputetët do të jenë në pushim prej 8 deri më 25 gusht.

Kryetari i Parlamentit në konferencë për shtyp foli fillimisht në gjuhën shqipe, e më pas në gjuhën maqedonase. Duke u prëgjigjur në pyetjet e gazetarëve tha se për të nuk është provokim ajo që e ka shfrytëzuar të drejtën të flasë së pari në gjuhën shqipe. Nuk tha se në cilën gjuhë do të flasë në “Meçkin kamen” më 2 gusht.