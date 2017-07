Zaev: Obradoviq, në lojë për drejtor të ELEM-it

Serbi kontrovers, Aleksandar Obradoviq, i cili nga Qeveria në Shkup mori me procedurë të përshpejtuar shtetësi maqedonase është në lojë për postin e drejtorit në kompaninë shtetërore për prodhimin e energjisë, ELEM. Këtë personalisht e konfirmoi edhe kryeministri Zoran Zaev.

Aleksandar Obradoviq është kuadër cilësor në fushën e energjetikës, por kjo nuk do të thotë se me automatizëm do të jetë drejtor ose jo. Po, ai është një prej opsioneve për drejtor të ELEM-it. Por, ne ende nuk e dimë se kush nga subjektet politike, vallë ekspertët vendor, do të marrë përgjegjësinë ndaj ndonjërit institucion. Është shumë herët të debatohet se kush, ku do të jetë drejtor- tha kryeministri Zoran Zaev.