Loja e famshme, Pokemon Go do të ketë një ngjarje të rëndësishme. Krijuesit e lojës për herë të parë do të “zbresin” në tokë pokemonin e shumë kërkuar.

Ngjarja do të ndodhë në Chicago me datë 22 korrik, shkruan Indeksonline.

Ngjarja është inskenuar në ambient të hapur dhe të bëj bashkë shumë lojtarë të apasionuar pas lojës të cilët kanë shansin të provojnë ndjenjën për të parë Pokemonin nga afër.

Në videon në vazhdim mund të shikoni reklamën e kësaj ngjarje./Indeksonline/