Zhbogar viziton fshatrat e Tetovës

Euroambasadori Samuel Zhbogar sot do të shikojë se si implementohen disa projekte të financuara përmes BE-së në fshatrat Zhelinë dhe Bërvenicë në kuadër të fushatës “BE për Ty”.

Zhbogar së bashku me kryetarin e komunës së Zhelinës Fatmir Izairi do ta vizitojë stacionin e pompës në Zhelinë me të cilën duhet të zgjidhet problemi me furnizimin me ujë në komunë e cila është bashkëfinancuar nga BE-ja, ndërsa së bashku me kryetarin e komunës së Bërvenicës Enver Pajaziti, do të bëjë kontroll në rrugën lokale Miletino-Çellopek, e cila po rikonstruohet me grant nga BE-ja dhe në ndërtimin e shkollës së re fillore në Gurgurnicë.