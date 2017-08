“10 ditë Republikë e Krushevës” – fillojnë takimet e 50-ta shkencore

Me fjalim solemn para shtyllës së Republikës së Krushevës në qendrën e Krushevës dhe me vendosje të luleve të freskëta para përmendoreve të Republikës së Krushevës, sonte prej orës 18 pas për herën e 50-të jubilare në Krushevë do të fillojnë takimet shkencore-kulturore “10 ditë Republikë e Krushevës”.

Hapja e vetë manifestimit do të në pllajën e Gumenje në 20:30, me ngritje solemne të bajrakut të Republikës së Krushevës dhe program të pasur kulturor-artistik.

Manifestimi qendror me rastin e Ilindenit dhe 114 vjetorit nga Kryengritja e Ilindenit dhe Republikën e Krushevës do të jetë nesër më 2 Gusht – Dita e Republikës, në Meçkin Kamen në orën 12 kur do të mbajë fjalim kryetari i kuvendit të Talat Xhaferit.