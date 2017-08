10 të famshmit që nuk arritën t’i përmbushin standardet e bukurisë në Hollywood (Foto)

Shumë të famshëm duhet t’i përshtaten paraqitjeve të tyre në një kornizë strikte të Hollywoodit vetëm për të pasur një shans për të marrë pjesë në audicione.

Bright Side në një listë të publikuar së fundmi vendosi të tregojë të famshmit të cilët ishin aq të guximshëm sa të mos u përkulnin kritikëve,

Ata kanë dëshmuar për të gjithë botën se të pasurit një pamje të thjeshtë, është krejtë normale, dhe lehtësisht mund të arrihet sukses!

Në vitin 2010, kur episodi i parë i “Sherlock” u shfaq në ekran, prodhuesit u përballën me një reagim të zemëruar nga fansat. Komentet negative si “Ju premtuat një ‘Sherlock’ të nxehtë!”, përmbytën internetin. Për fat të mirë, tipi karizmatik i Cumberbatch bëri një ‘hyrje’ në zemrat e njerëzve pas disa episodeve. Sot të gjithë e admirojnë këtë djalë të bukur.

Në moshën 27 vjeç, askush nuk e njihte Meryl. Ajo u përpoq pafund të fitonte rolin kryesor në “King Kong”, por prodhuesi i filmit foli keq për Streep. Ai tha: “Pse e ftove? Ajo është shumë e shëmtuar! “Kështu Meryl mori frymë thellë dhe tha:” Më vjen keq që mendon se unë jam shumë e shëmtuar për filmin tënd, por ti je vetëm një mendim në një det prej mijëra mendimeve, Gjeni një valë më të mirë. “Sot Meryl Streep ka 20 nominime për Oskar.

Historia e një prej aktoreve më të bukura moderne është mjaft e zakonshme: ajo u etiketua si një “vajzë e kuqe” gjatë provës së saj, e cila është një refuzim i caktuar në Hollywood. Asaj i thoshin që të lyente flokët dhe të bëhej një vajzë tipike bjonde. Në fund, Chastain u bë e famshme për shkak të specialitetit të saj, e që sihte pamja prej flokëkuqeje.

Kur Kesha ishte tashmë e famshme, menaxheri i saj kërkoi që ajo të humbte peshë shpejt. Kjo humbje ekstreme e peshës shkaktoi probleme shëndetësore. Pasi luftoi me shëndetin e saj, Kesha premtoi se ajo kurrë nuk do t’i kushtonte vëmendje asaj që njerëzit thanë përsëri për të, duke zgjedhur të jetonte ashtu siç do jetën e saj.

Është e vështirë të besohet se modelja e famshme e modës dhe gruaja e John Legend nuk ishte në gjendje të përmbushte standardet e Hollywoodit. Kur Chrissy ishte një modele e zakonshme, ajo mori pjesë në një fushatë promovuese të “Forever 21”. Pas xhirimit, një nga prodhuesit e informoi agjencinë e modelingut se ajo ishte shumë e yndyrëshme, dhe Chrissy u shkarkua menjëherë.

Ky aktori njohur me famë botërore u vlerësua “shumë i dobët” para “Twilight”. Por ka arritur shumë!

“Nëna” e modeleve të Amerikës u kritikua ashpër dhe u shkarkua në vitin 2006. Një foto e Tyras me rroba banjo kishte shkaktuar gjithçka. Pak ditë më vonë, Tyra u shfaq në një shfaqje të drejtpërdrejtë me të cilën mbante të njëjtën kostum banje dhe dha fjalimin e saj të famshëm “Kiss My Fat Ass”.

Kur kjo aktore me një zë të bukur ishte 13 vjeçe, i thoshin se duhej të operonte hundën për të vazhduar karrierën e saj. Ajo kurrë nuk bëri dhe doli në krye, ndonëse të gjithë nuk i besuan në filim.

P!nk mund të ketë një nga fytyrat dhe stilet më të njohura të pop rockit, por pamja e saj nuk e çon drejt suksesit. Disa thanë se ajo nuk ishte mjaft e mirë për skenën apo mbulimin e revistave, por ajo dëshmoi për të gjithë botën se ajo ishte më shumë se e mjaftueshme.

Pas filmit “The Hunger Games”, shumë njerëz talleshin që Jennifer Lawrence nuk ishte “mjaft e uritur”. Sot Lawrence është dashuria e Hollywwodit dhe një aktore e re shumë premtuese. Ajo nuk duket më e uritur, dhe kritikët duhej të hiqnin veten para saj.