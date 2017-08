A do të jetë përsëri shqiptarë krytetari i Komunës së Kërçovës? (Video)

Lëvizja Besa dhe Aleanca për Shqiptarët janë të gatshme që të përkrahin një kandidat shqiptar për Kërçovën, por për këtë kërkojnë konsensus nga të gjitha partitë politike. Fatmir Dehari nuk është emër i pranueshëm për Lëvizjen Besa. Partia opozitare kërkon kandidat jo partiak, dhe mirë të përgatitur.

“Kërçovës i duhet një kandidat jo partiak, cili do të zgjidhet me konsensus të të gjithë faktorëve relevant të Kërçovës. Andaj ne shpresojmë që kësaj radhe në Kërçovë të përzgjidhet një kandidat për kryetar komune i cili është jo partiak, profesional, mirë i përgatitur, unifikues dhe i cili do ti lirojë kërçovarët nga frika e militantëve partiak, që vazhdimisht i kërcënojnë kërçovarët”, u shpreh Faton Fazliu, nga Lëvizja BESA.

E nga Aleanca për Shqiptarët, janë të vendosur, dhe do të ndihmojnë në çdo mënyrë, që kryetari i kësaj komune të mbetet shqiptar.

“Jemi të vendosur që Kryetari i Komunës së Kërçovës të ngelet edhe me tutje shqiptar. I njëjti duhet te reflektojë konsensus, unitet dhe te jetë i pranueshëm nga te gjitha forcat politike shqiptare. Jemi të gatshëm të japim kontributin tonë politik por edhe potencialin kadrovik”, nga Aleanca për Shqiptarët.

E kryetari aktual i Kërçovës është i gatshëm ta pranojë sfidën, por thotë se vetëm shumica mund të përcaktojë se kush do të kandidojë për Kërçovën.

“Vazhdoj të qëndroj në parimin se vetëm vullneti shumicë i qytetareve ka të drejtë të përcaktojë kandidatin për Kërçovën. Nëse ndodh kështu atëherë mund që të përballem me sfidën e radhës…! Teket e individëve apo grupimeve të ndryshme për mendimin tim janë joparimore dhe në dëm të kauzës dhe te ardhmes së qytetit tonë”, tha Fatmir Dehari.

E partitë nga blloku maqedonas të rezervuar. Prej OBRM-PDUKM-së nuk kanë përgjigje se a do të dalin me kandidat për Kërçovën, por nuk kanë përgjigje as për bashkëpunim të mundshëm me LSDM-në. Përgjigje nuk ka as nga LSDM. Nga kjo parti thonë se për këtë do të vendosin këshillat komunale të partive. LSDM ende nuk ka vendosur se a do të ketë kandidat në komuna shqiptare, njofton TV 21.