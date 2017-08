A e dini se uthulla e mollës bën mrekullira në lëkurën e fytyrës suaj?! Si të trajtoheni

A e dini se uthulla e mollës bën mrekullira në lëkurën e fytyrës suaj. Sigurisht që po. Madje edhe ju vetë do të habiteni nga rezultatet nëse e aplikoni trajtimin e lëkurës me uthullën e mollës për pesë ditë me rradhë.

Për të përfituar plotësisht nga të gjitha përfitimet e uthullës së mollës është e rëndësishme të sqarojmë se origjina e saj duhet të jetë 100% organike dhe jo e rafinuar, shkruan “Shije.al”.

Ja cilat janë disa nga përfitimet nëse ju e aplikoni atë 5 ditë rresht në fytyrën tuaj:

Eliminon qeskat e zeza poshtë syve

Përmbajtja e lartë e acideve alfa hidroksi e bën atë të aftë për të eliminuar qelizat e vdekura që grumbullohen në lëkurë. Ka efekt shumë më të mirë sesa produktet komerçiale kozmetike.

Parandalon aknet

Uthulla e molës përmban acid malik, i cili i jep një veprim antibakterial dhe antiviral duke parandaluar shfaqjen e akneve dhe infeksioneve të tjera në lëkurë.

Rregullon PH

Një pH i balancuar është ai që garanton rigjenerimin e duhur të lëkurës dhe një pamje të shëndetshme e të bukur. Ndërsa shumë faktorë e ndryshojnë këtë pH, është e rëndësishme të ndihmoni në balancimin e tij për të shmangur prodhimin e tepërt të yndyrës ose thatësisë.

Çfarë ndodh kur ju e përdorni këtë produkt për të larë fytyrën tuaj?

Ju merrni të gjitha përfitimet e saj dhe gjendja e lëkurës përmirësohet shumë. Natyrisht, uthulla duhet të jetë me cilësi të lartë dhe të aplikohet me kujdes në mënyrë që të mos ketë efekt të kundërt me trajtimin.

Si ta përdorni?

Gjithmonë hollojeni me ujë pasi është mjaft e fortë dhe mund të irritojë lëkurën nëse aplikohet direkt. Një lugë uthull, duhet ta holloni me 3 lugë ujë. Mund ta aplikoni me anë të një pambuku në të gjithë sipërfaqen e fytyrës. Para se të filloni ta aplikoni, lëkura duhet pastruar plotësisht për të hequr papastërtitë nga sipërfaqja.