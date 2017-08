Ata punojnë në temperatura deri në 45 gradë.

Punëtorët që pastrojnë rrugët në Dubai do të veshin jastëk të ftohës, për të shmangur goditjet e nxehtësisë.

Kjo pasi që ata punojnë në temperatura deri në 45 gradë Celsius, njoftuan autoritetet e Dubait.

Në këtë qytet janë rreth 4 mijë pastrues të pajisur me jastëkë portokalli që përmbajnë xhel ftohës, të ngjashëm me atë që përdoret për lëndime. me më shumë kuajfuqi