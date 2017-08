Aksidenti, dy fëmijët fluturojnë nga makina e prindërve të tyre

Dy vëllezër të vegjës përfunduan në rrugë nga një makinë, ndërsa automjeti ku ishin bashkë me prindërit, u rrëzua në një rrugëkryq. Djemtë ishin duke luajtur në bagazhin e makinës SUV kur goditi një transportues njerëzish në kryqëzim.

Dyert u hapën parritur dhe fëmijët përfunduan në rrugë. Njëri nga djemtë, të veshur me pantallona të shkurtra kremash dhe një T-shirt me ngjyra me shirita, u ngrit pas ngjarjes duke kërkuar këpucën e tij, që i kishte rënë.

Djali tjetër u shtri me vështirësi në shpinë. Ai ngrihet më pas dhe fillon të bërtasë për prindërit e tij.

Makina tjetër e cila ishte përplasur me automjetin e djemve, u ndal menjëherë dhe disa çaste më vonë u ndalën edhe prindërit. Për fat të mirë, incidenti ndodhi kur asnjë makinë tjetër nuk ishte në rrugë dhe djemtë nuk pësuan ndonjë lëndim serioz.