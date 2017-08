Aksidentohet një 9 vjeçarë – (VIDEO)

Në udhëkryqin e fshatit Bogovinë të dielën rreth orës 9.40 minuta ka ndodhur një aksident komunikacioni në të cilin një veturë e tipit “Golf”, me targa të Tetovës, të cilën pa leje e ka drejtuar 20 vjeçari me iniciale T.R nga Bogovina ka aksidentuar një 9 vjeçarë nga i njëjti fshat i cili ka qenë duke drejtuar një biçikletë. Në këtë aksident biçiklitisti minoren për pasojë ka marrë lëndime trupore dhe me anë të një veture tjetër është dërguar në spitalin e Tetovës ku i është ofruar ndihma mjekësore dhe është lëshuar për mjekim shtëpiak. Është kryer hetim në veëndngjarje dhe po vërtetohet shkaku i këtij aksidenti, përderisa dëmi i shkaktuar material vlerësohet të jetë rreth 10 mijë denarë. /Tv Koha/

