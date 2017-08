Almira e vogel ka nevoj per ndhim nëna e Almirës ju lutet të gjithëve

Sapo na erdhi ky mesazh në redaksin e mesazheve të Televizionit Koha.

Nje nënë kërkon për beben e sajë do pampersa rroba naj karroce nese kini mundesi..

Almira e vogel ka nevoj per ndhim.

Almira ka 4 muaj ka lind me anomali ne zorr troshe e ko nevoj per ushqim pa glutena kja hapa ne foto nana e asoj nuk ka kushte me ja ble ju lutem ndimoni me ja ble ktë ushqim

dg Akutni Megacolone

Raiffasen Bank Kosovo Prishtina Kosovo SWIFT code RBKOXKPR 1501050001626571

Ndihmojeni ata

Kontaktojen direkt tel 0038649869 620