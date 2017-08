Bashkim Uzairi: Fundjava do të jetë e rëndë për personat me hemofili, përgjegjësia bie mbi institucionet

“Kjo fundëjavë do të jetë e rëndë për shumë persona me Hemofili. Paaftesia e institucioneve pergjegjese per shpalljen e tenderit te suksesshem per faktoret e koagulimit per nëntë muaj i la keto persona pa terapin e nevojshme per thuaj se një muaj.

Per momentin personat me hemofili nuk kan asnje lloj barnash, te personat ne terapi te rregullt e njejta eshte nderprere por kjo nuk do te thote se personat me forme me te lehte te semundjes nuk jane ne rrezik.

Mosmarrja ne kohe te terapise se nevojshme sjell deri te gjakderdhjet e pakontrolluara te cilat per tu nderprere marrin shum resurse dhe kohe dhe poashtu munde te sjelle pasoja te perjetahme dhe gjakderdhje te brendshme te cilat munde te jene fatale per jeten.

Ne grupin e personave me hemofili pa terapi jane edhe 15 femije. I lusim institucionet pegjegjese te gjejne modul per zgjedhjen e ketije problemi”, kështu ka reaguar, Bashkim Uzairi, anëtarë i shoqatës Hemolog.