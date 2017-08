Një çift i ri ka vendosur të lidhë kurorë. Ata janë të dy shqiptarë e të dy mësues matematike.

Nuk e dimë emrin e djalit dhe të vajzës, por ajo që dimë është se kanë një pasion të madh për profesionin e tyre, ndaj kanë vendosur që ditën e dasmës të bëjnë diçka të veçantë dhe ndryshe nga të tjerët.

Vetë çifti me banim në Mallakastër kanë dekoruar me figura gjeometrike makinën me të cilën do të lëvizin atë ditë të shënuar. Një mendim i bukur dhe origjinal, apo jo?/JOQ.al/