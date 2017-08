Deputetëve t’u shkurtohet kompensimi për rrugën (FOTO & VIDEO)

“International Transparency Maqedoni dhe Qendra për Analiza Ekonomike shprehin pakënaqësi të thellë për shkak injorimit të rekomandimeve nga Entit Shtetëror për Revizion që kanë të bëjnë me praktikën e deputetëve që për vete marrin kompensim financiar për shfrytëzimin e veturave private me qëllime zyrtare që nuk korrespondon me çmimet e tyre reale.Për shkak saj e ftojnë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të bëjnë ndryshime në ligjin e deputetëve dhe aktet nënligjore në përputhje me rekomandimet e raporteve të Entit Shtetëror për Revizion”, thuhet në komunikatë.

Analisti Xhelal Neziri thekson se harxhimet e deputetëve për kompensimin financiar të rrugës janë enorme duke patur parasysh se sipas një raporti ish deputetja e VMRO-DPMNE-së Silvana Boneva kishte marrë 25 mijë euro brenda një viti për kompensim të rrugës, transmeton Televizioni Koha.

Në ndërkohë edhe pse deputetët nga foltorja akuzohen mes veti ata kur bëhet fjalë për harxhimet e rrugës shfrytëzojnë një makinë të përbashkët dhe marrin secili mjete veç e veç për këtë qëllim.

Kuvendi akoma nuk ka vepruar pas rekomandimeve të Entit Shtetëror për Revizion dhe më tej deputetëve u paguhen kompensime të larta joreale për harxhime rrugore me të cilat e ngarkojnë buxhetin.International Transparency-Maqedoni dhe Qendra për Analiza Ekonomike e ftojnë Kuvendin e Maqedonisë të miratojë Kodin e Etikës së Deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. /Tv Koha/