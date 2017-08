Deputeti shqiptar flet pas aksidentit të tmerrshëm në Itali: As vetë s`e kuptoj si shpëtova (Foto)

Deputeti ende ne detyre i Kuvendit te Shqiperise Eduart Ndocaj i ka shpetuar per mrekulli nje aksidenti shume te rrezikshem qe ka ndodhur ne Parma te Italise. Ai ka postuar ne rrjetet sociale fotot nga aksidenti dhe gjendjen e tij i shtruar ne spital.

Statusi i tij ne rrjetet sociale:

Te dashur miq, Falenderoj Zotin qe kam shpetuar nga nje aksident shume i rrezikshem. Ne austraden per Parma jam perplasur duke u rrokullisur disa here me makine e as vete e kuptoj se si kam shpetuar. Falenderoj Zotin per kete! Kjo eshte gjendja e makines pas aksidenti! Tani jam mire dhe ju pershendes te gjitheve!