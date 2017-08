Dimitrov mirëpriti diplomatin Kotzias

Ministri i MPJ-së greke, Nikos Kotzias sot ka arritur në Shkup për vizitë zyrtare. Ai në MPJ-në e Maqedonisë është mirëpritur nga nikoqiri i tij, Nikolla Dimitrov, ku është caktuar takim tet-a-tet, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Është paraparë edhe takim plenar të dy delegacioneve dhe pas përfundimit të takimit do të ketë edhe konferencë të përbashkët për media.

Pas takimit me Dimitrov, Kotzias do të takohet me kryetarin e RM-së, Gjorge Ivanov, zv.kryeministrin Bujar Osmani, kryekuvendarin Talat Xhaferi si dhe me përfaqësues të partive parlamentare.

Sipas paralajmërimeve, në qendër të bisedës do të jetë zbatimi i masave të zgjeruara për ndërtimin e besimit dhe ndodhitë më të reja në vend.