Dimitrov: Nuk i kemi përgjuar zyrtarët serbë (FOTO & VIDEO)

Qeveria e Maqedonisë as që ka patur qëllim dhe as që ka dhënë urdhër që të kryhet ndonjë veprim kundërbzulues ndaj ndonjë shteti fqinj duke përfshirë edhe Serbinë.Kështu ka deklaruar Ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikolla Dimitrov gjatë një pres conference me gazetarë sot pas dite në qeverinë e Maqedonisë. Ai ka demantuar qëndrimet e krerëve të Serbisë se Maedonia ka kryer një ofanzivë kundërzbulese e përkrahur nga ndonjë shtet i fuqishëm ku kinse janë ndjekur dhe përgjuar diplomatët dhe funskionarët sërb.

“Nëse nisemi me shpekullime me të cilët mund të bëjmë vetëm keq dhe jo mirë.Duhet të hapin dialog të drejtpërdrejt duke u nisur nga ideja se Maqedonia dhe Serbia kanë interest ë jenë të afërta.Nuk kemi interes që të kemi raporte të ngrira me Serbinë.Kam tentuar që të bisedoj me Daqiqin por ka qenë e pamundur. Qeveria e re vet ka qenë viktimë e përgjigmeve ilegale. Nuk bëhet fjalë për diçka të till”, ka thënë Dimitrov.

Tensionet mes Shkupit dhe Beogradit po përcillet me vëmendje nga mediat perendimore. “Me tërheqjen e diplomatëve të saj nga Shkupi, Serbia i ka acaruar shumë raportet me vendin fqinj Maqedoninë dhe ka shkaktuar një krizë të thellë mes këtyre dy vendeve ballkanike”, shkruan gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Edhe mediat austriake dyshojnë se shkaku u mosmarrëveshjeve dhe krizës së fundit është mundësia që Maqedonia të mbështetë anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Die Presse shkruan se nëse Beogradi nuk u shqetësua nga njohja e pavarësisë së Kosovës në 2008 nga qeveria Gruevski, tani atë e shqetëson vetëm mbështetja maqedonase për anëtarësim të Prishtinës në UNESCO.