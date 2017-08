Hahahaha gjithe pasion 😍 e megjithese femije te rritur ne USA, e kendojne Shqipen 👌👌👌. Ps. Rripi eshte hequr vetem ne momentin e xhirimit, kane dashur te kercejne 😂😂😍😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗. 30sek dmth #fustani👰

A post shared by email: info@managementgroup.al (@aurelagaceofficial) on Aug 6, 2017 at 1:47pm PDT