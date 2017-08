Edhe artistët kundër Gruevskit (Video)

Muzikanti Gorazd Çapovski nga grupi ‘Mizar’ është kyçur në nismën për reforma në OBRM-PDUKM. Ai ka deklaruar se partia ka nevojë për një ndryshim urgjent, sidomos të udhëheqësisë,

Sipas tij në deklaratë për Makfax, reformat do të duhej të ndodhnin pas publikimit të ‘bombës’ së parë, por udhëheqësia vendosi të shpëtojë vetëm lëkurën e vet në dëm të partisë.

”Unë ende jam nga fillimi në parti, nga viti 1999. Kjo udhëheqësi e sotme ka dështuar në kohë dhe hapësirë. Vendimet në OBRM-PDUKM i merr vetëm, Nikolla Gruevski, si gjithmonë ai thotë se çfarë përmendore do të ketë, kush do të këndojë në Eurovizion, ai vendos cili ku do të performojë.

Gruevski patjetër urgjentisht të shkojë së bashku me të dëgjueshmit e tij të cilët lanë dhimbje, zemërim dhe mjerim në parti”, shton më tej artisti.

Ai thotë se në nëntor duhet të mbahet kongres dhe të zgjedhet kryetar i ri i partisë.