Edhe pak ditë na ndajnë nga 21 gushti, frikësohet e gjithë bota

21 gushti 2017 do të jetë dita e shënuar kur do të ndodhë eklipsi që do të mbulojë tërësisht diellin.

Ky eklips ndodh për herë të parë që nga viti 1918.

Hëna do të zhvendoset pas Diellit dhe sipërfaqja e Tokës do të zhytet në hije të plotë për disa minuta.

Eklipsi do të mund të shihet në të gjitha shtetet e botës, por më i dukshëm do të jetë në Amerikë dhe mendohet se do të zgjasë 1 orë e 40 minuta.

Pse frikësohet bota?

Teoria e komplotit e David Meade thotë se një përplasje do të ndodhë mes Planetit Nibiru dhe Tokës. Përplasja do të fillojë më 21 gusht 2017 dhe pas një muaji, më në fund do të godasë Tokën duke e shkatërruar. Data që ai ka parashikuar është “23 shtator 2017″.

NASA ka konfirmuar ekzistencën e këtij planeti dhe i druhet faktit se Nibiru mund të shkatërrojë Tokën.

Sipas Express.co.uk, shkencëtarët kanë prova të planetit mistik të madhësisë së Neptunit që rrethon diellin tonë në një orbitë shumë të zgjatur përtej Plutonit. /Lajmi.net/