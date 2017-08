Ekspedita e Shkëndijës tani me linjë çarter niset për në Milano, ku të enjten do të zhvillojë ndeshjen e parë në kuadër të fazës “play-off” të Liga Evropa.

Saktësisht në ora 13:00 do të bëhet fluturimi i tyre, ndërsa një ditë më pas “kuqezinjtë” nga Tetova do të kenë stërvitjen zyrtare, ku paraprakisht në konferencë për shtyp do të dalin trajneri Qatip Osmani, së bashku edhe me kapitenin Ferhan Hasani.

Bashkë me ekipin udhëton gazetari I Televizionit Koha ku në çdo kohë do të raportojë nëlidhje me aktivitetet e klubit Shkëndija dhe një numër i caktuar gazetarësh tjerë nga vendi ynë, të cilët do të kenë mundësinë që për së afërmi të raportojnë për këtë ndeshje historike, jo vetëm për Shkëndijën, por për të gjithë shqiptarët ane mbanë Botës.

Ndeshja Milan – Shkëndija zhvillohet të enjten në “San Siro” me fillim në ora 20:45.