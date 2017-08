 Filloi aksioni për largimin e veturave të braktisura (FOTO & VIDEO)

Prej sot ka filluar të realizohet aksioni për menjanimin e veturave të braktisura në trotuaret e Tetovës. Pronarët e këtyre automjeteve kishin afat dhjetë ditë të largojnë të njejtat dhe ishin paralajmëruar me shkrim nga policia dhe inspekcioni komunal. Këta aktivitete janë në kuadër të aktiviteteve të planifikuara për vitin e ri shkollor të Sektorit për Punë të Brendëshme në Tetovë, për më shumë rend dhe siguri në komunikacion.

Aksioni ka filluar që nga trotuaret në hyrje të Tetovës nga Shkupi ndaj automjeteve të braktisura dhe të lëna në hapësira publike dhe hapësira të gjelbërta. Në një njoftim të policisë së Tetovës të lëshuar ditë më parë është bërë e ditur se nëse në afatin e caktuar të njejtat nuk largohen, ekipet e përbashkëta të Sektorit për Punë të Brendëshme në Tetovë me përfaqësues të pushtit lokal në Tetovë dhe Gostivar do të largojnë dhe transportojnë këta automjete ndërsa pronarët për këtë do të duhet të paguajnë edhe dënim.

Qëllimi sipas policisë është që të sigurohet qarkullimi i lirë nëpër trotuare dhe hapësira publike.Ky aksion do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhëshme sidomos në trotuaret pranë shkollave fillore dhe të mesme. /Tv Koha/