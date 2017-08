Ish-banorja e Big Brother 9 Fjorentina Halili ka reaguar ndaj pyetjeve të ndjekësve të saj, nëse do të kthehet me Olsin ose jo.

Në foton e publikuar prej saj gjatë ditës së sotme ajo u shpreh se nuk do të kthehej më me ish-banorin. “Do pergj ne sy te te gjithve ja ku e ke jo zdo pajtohem me me olsin dhe ju lutem mos me pyesin me flm,”-i është përgjigjur Fjorentina komentueses./Gazeta Express/