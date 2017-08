Flori Mumajesi ia thotë troç: Jam i bekuar që të kam… (Foto)

Kantautori Flori Mumajesi ka publikuar këngën e tij të fundit ‘Karma’ në bashkëpunim me djemtë e Threedots.

Po pas suksesit që mundi të arrinte Flori ka një falenderim special dhe shkon vetëm për muzikën që i mbush shpirtin.

‘Mund te mos kem lindur me kemishe!(me fat) Por nje gje eshte e sigurt, jam perqafuar me muziken ne degjimin e pare…Bekuar qe te kam dhe je aty gjithmone per mua. #muzikes #music’ –shkruan Flori Mumajesi.

Për pak menduam se Flori do na tregonte diçka për dashurinë, pasi jeta e tij sentimentale duket të jetë paksa bosh.

Ai nuk ka pranuar asnjë lidhje dashurie ose të japë ndonjë sinjal se është në një marrëdhënie.