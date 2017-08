“Karma” mban titullin këng, të cilën e solli në bashkëpunim me Brunon, Klajdin dhe Dj Vicky.

Kënga është punuar nga vetë Flori ndërsa për tekstin, i cili është në spanjisht janë kujdesur Klajdi dhe Bruno.

Kënga është e tëra në gjuhën spanjolle dhe me ritme latine dhe si duket Flori me këtë projekt tenton të dalë jashtë kufijve shqiptar.

Se do të ecë kënga dhe deri ku do të mbërrijë do ta shohim ditëve në vijim./GazetaExpress/