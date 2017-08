Formohen këshillat zgjedhore për Zgjedhjet lokale – (FOTO & VIDEO)

Komisionet komunale zgjedhore (KKZ) përmes softuerit dhe bazës së Komisionit Shtetëror Zgjedhor sot filloi me zgjedhjen e anëtarëve të këshillave zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2017 të caktuara për më 15 tetor. Për katër ditë, me përzgjedhje të rastësishme nga ana e administratës, duhet që të përzgjidhen 20.886 persona për kryetarë, zëvendëskryetarë, anëtarë dhe zëvendës të anëtarëve në këshillat zgjedhore për 80 komisione komunale zgjedhore. Vetëm sot duhet që të zgjidhen anëtarët e këshillave zgjedhorë për Manastirin, Kumanovën, Prilepin, Gostivarin, Kërçovën, Tetovën, Strugën, Aerodromin, Gazi Babën, Ohrin, Çairin dhe Bosilovën. Gjithsej do të zgjidhen 7.908 persona.

Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës në mesin e këtij muaji publikoi se deri në KSHZ ka parashtruar Regjistër të të punësuarve në sektorin publik me të dhëna për 115.729 persona.Zëdhënësja e KSHZ-së, Arijeta Xhemaili deklaroi se nuk ekziston hapësirë për manipulime gjatë zgjedhjes së anëtarëve të këshillave zgjedhore, sepse punohet në përzgjedhje të rastësishme.

Këshillat zgjedhore duhet që të kompletohen me nga një anëtar dhe zëvendës që do të propozohen nga partitë politike në pushtet dhe nga opozita me më tepër vota të fituara në zgjedhjet e fundit. Partitë politike në këtë mënyrë duhet që të propozojnë gjithsej 13.924 persona për anëtarë dhe zëvendësit e tyre në këshillat zgjedhore. Afati për parashtrimin e propozimeve nga partitë politike është deri më 26 gusht, ndërsa nëse nuk parashtrohen emrat deri në Komisioni Komunal zgjedhor anëtarët e këshillave zgjedhore do të zgjidhen nga radhët e administratës.

Për votimin në këto zgjedhje në 80 komisione komunale zgjedhore do të formohen 3.481 këshilla zgjedhore, ndërsa për këtë qëllim do të emërohen 34.810 persona nga administrata dhe në propozim të partive politike. /Tv Koha/