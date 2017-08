FSHF ngurron të flasë për Xhakën, ia kalon Panuccit përgjegjësinë

FSHF akoma nuk ka vendosur rreth të ardhmes së Xhakës në kombëtaren shqiptare.

Gazeta Panorama ka kontaktuar dje me zyrën për shtyp të Federatës Shqiptare të Futbollit në lidhje me refuzimin e Xhakëspër të takuar trajnerin që kishte udhëtuar drejt Zvicrës dhe është bërë me dije që trajneri do të flasë publikisht në konferencën për shtyp përpara grumbullimit të kuqezinjve për dy ndeshjet e radhës kualifikuese.

“Trajneri do të japë çdo lloj sqarimi për listën e te grumbulluarve vetëm në 28 gusht në konferencën për shtyp përpara grumbullimit të ekipit kombëtar”, ka reaguar zyra për shtyp e FSHF-së për “Panorama Sport”.