Gjëra të çuditshme që do i shihni vetëm në Kinë

Kinezët gjithmonë duket se gjithmonë do të sjellin diçka të papritur e që do të habisë pjesën tjetër të botës.

Gaforre të gjalla shiten në makineta

Nuk mungojnë as krokodilët në supermarkete

Kina është një prej shteteve me smogun më të lartë e për këtë arsye në dyqane gjen edhe kanaçe me ajër të pastër, me aroma të ndryshme.

Shtepite gozhde, kompanitë e mëdha të ndërtimit janë të detyruara që të mos i prekin shtëpitë e vjetra nëse ata refuzojnë të zhvendosen. Dhe në Kinë ka shumë shtëpi të tilla.