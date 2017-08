This picture taken on December 10, 2013 shows Google's logo at the Google cultural hub in Paris. The Lab is a place in the French capital designed to enable artists, museums, foundations and other cultural players to meet the US giant's engineers and gain access to its technology. France's culture minister on December 10 cancelled her attendance at the Paris launch of the Google cultural hub at the last minute, in a snub to the US giant over data protection and other issues. AFP PHOTO/JOEL SAGET (Photo credit should read JOEL SAGET/AFP/Getty Images)

Gugël me metoda të reja të informimit gjatë fatkeqësive Gugël vendos "sinjal të ri për alarmim" në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore, sulmi terrorist dhe gjendjeve të ndryshme të jashtëzakonshme dhe të krizave të cilave do të mund t'u ekspozohemi. Në qoftë se në situatë të tillë, shfrytëzuesit e kërkuesit kërkojnë informata për ngjarjen, që në fillim nga rezultatet e dhëna do të paraqitet edhe paralajmërim urgjent. Kjo do të përmbajë harta, informatave dhe të dhënave të freskëta siç janë numrat e rëndësishëm telefonik urgjent nga kompetentët, deklaroi përfaqësuesi i Gugël, Josi Matias. Informatat që Gugël që do t'i bart deri tek ne, do të vijnë nga autoritetet kompetente ose madje, nga burime siç janë Kryqi i Kuq dhe agjencitë meteorologjike

