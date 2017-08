Ja sesi të detoksifikoni të gjithë trupin përmes këmbëve tuaja!

Kjo është një metodë e lashtë kineze që do t’ju ndihmojë të detoksifikoni të gjithë trupin tuaj përmes këmbëve. Ky trajtim është shumë i thjeshtë dhe njekohësisht efektiv.

Megjithatë duhet të dini që ju mund të blini në çdo farmaci detoks për këmbët. Mund t’i përdorni ato në mbrëmje përpara se të flini dhe t’i hiqni ato në mëngjes kur të zgjoheni.

Nëse ato janë nxirë, kjo do të thotë që trupi juaj është detoksifikuar. Kjo është një alternativë e zakonshme.

Ne do t’ju tregojmë sesi mund të përdorni kripë dhe ujë të ngrohtë për të detoksifikuar trupin tuaj përmes këmbëve.

Çfarë ju duhet:

1 filxhanë me kripë;

2 filxhanë me sodë buke;

Vajra esencialë;

Uthull molle;

Përgatitja:

Vendosni ujë për të zierë në një enë dhe shtoni të gjithë ingredientët atje. Më pas në enën që do të vendosni këmbët hidhni ujin e ngrohtë së bashku me uthullën e mollës dhe kripën. Lërini këmbët të qëndrojnë për gjysëm ore. Kjo metodë do t’ju ndihmojë që të detoksifikoni të gjithë trupin.