Kamioni përplaset me makinën, humb jetën një djalë i ri në Rrogozhinë

Një aksident fatal ka ndodhur mesditën e sotme, me pasojë vdekjen e një personi në Rrogozhinë.

Rreth orës 12:15 të ditës së sotme ka ndodhur një përplasje mjetesh tek rreth-rrotullimi i Rrogozhinës.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe ambulanca, ku nga verifikimet paraprake ka rezultuar se mjeti me rimorkio me drejtues G.S., 35 vjeç ka përplasur mjetin tip “Fiat Punto”, me drejtues 25-vjeçarin M.Zh.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë drejtuesi i mjetit “Fiat Punto”, i cili ka gjetur vdekjen prej dëmtimeve të marra.

Aktualisht policia po vazhdon punën për zbardhjen e shkakut dhe rrethanave të ngjarjes.