Këngëtarja largohet nga vendi: Mirupafshim Tiranë, vendi im i bukur ku u linda, u rrita, u shkollova dhe u dashurova

Këngëtarja Ertila Koka pak pasi kurorëzoi martesën me partnerin e saj, Edgar, ka vendosur që të largohet nga Tirana.

Ajo numëron një sërë projektesh muzikore ku përmendim: “Ajo që ke”, “Prap” si dhe një bashkëpunim me 2TON “Beb” etj.

Ajo njofton se do të ikë drejt një jete totalisht të re për të, drejt Italisë. Po ashtu në fjalët e saj nuk mungon ndarja e dhimbshme me familjarët e saj.

“Mirupafshim Tiranë- Mirupafshim vendi im i bukur ku u linda, u rrita, u shkollova dhe u dashurova. Erdhi koha të largohem drejt një të ardhme totalisht të re për mua(Itali-Milano). Do më marrë malli, e di pafund. Në vecanti për familjen time dhe 3 motrat e mia Aldorën, Danjën dhe Onën që nuk jam ndarë njëherë të vetme nga ato.

Ju dua pafund motrat e mia të bukura, pasuria më e madhe në jetën time. Faleminderit të gjithë ju miqtë e mi për miqësinë tuaj, ju dua shumë. Të gjithë ju miq dhe bashkëudhëtarë në karrierën time që keni dhënë ndihmesën tuaj të madhe.

Faleminderit ju fansa nga zemra për gjithë dashurinë tuaj që më keni dhënë ndër vite. Ju premtoj pas një periudhe pak pause që bëra nga dasma do të vij me projekte të reja, këtë vit e në vazhdim. Nuk do t’ju zhgënjej kurrë. Do të shihemi së shpejti. Me shumë dashuri, Ertila Koka”, shkruan këngëtarja.

Na mbetet që t’i urojmë suksese dhe ta shohim sa më shpejt në një projekt të ri.

(E.K/SHUPLAKA)