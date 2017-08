Kjo recetë po i çmend të gjithë: Bëhu me flokë duke përdorur bananen

Ka shumë produkte për kujdesin dhe rritjen e flokëve, por ata janë shumë të shtrenjta dhe nuk japin efekte shumë pozitive.

Nisur nga kjo arsye, janë të shumtë edhe produktet natyrore që ideohen, testohen dhe provojnë efekt të zbuluar nga njerëz të rëndomë, ose të lëmisë. Një produkt i tillë ka bërë “zhurmë” të madhe këto ditë.

Është një recetë e re për rritjen e flokëve.

Në një periudhë të shkurtër kohe, duke përdorur këtë ilaç, flokët tuaj do të rigjenerojë në mënyrë të konsiderueshme.Dhe receta është e thjeshtë dhe mund ta bëjë secili nga lexuesit.

Përbërësit:

½ gotë birrë

½ banane

Një lugë gjelle mjaltë organik

Një e verdhë veze

Vendosni të gjithë përbërësit në një enë dhe përziejini ato mirë.

Më pas atë maskë shpërndajeni në vendet e “prekura”, pra me më p akë flokë në kokën tuaj. Ky përbërës shpërndahet me dorë, duke i bërë një masazh të lehtë. Nëse përzierja fillon të depërtojë në lëkurë, ju do të ndjeni një ngrohtësi të lehtë dhe kjo vërteton efektin e maskës. Vendoseni këtë recetë në kokën tuaj një herë në 7 dite.