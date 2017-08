Komplikohet pastrimi i deponisë – (FOTO & VIDEO)

Komplikohet transporti i mbeturinave nga deponia e egër në Tetovë për në Rusino. Banorët të fshatrave Sushicë, Simnicë, Gjenovicë, Banjicë e Epërme dhe e Poshtme kanë pamundësuar transportin e mbeturinave. Ata kanë theksuar se komunat e Pollogut nuk kanë respektuar marrëveshjen e arritur vitin e kaluar për modernizimin e deponisë Rusino.

Këtë premtim komunat e Pollogut nuk e kanë mbajtur dhe banorët janë revoltuar duke bllokuar dërgimin e mbeturinave për të gjitha komunat, përveç komunës së Gostivarit. Me këtë vështirësohet pastrimi i deponisë në dalje të Tetovës që ishte paralajmëruar nga ana e qeverisë dhe autoriteteve të komunës së Tetovës.

Banorët që kanë bllokuar kamionët për dërgimin e mbeturinave janë shprehur se nuk do të lejojnë asnjë kamion me mbeturina të shkarkohet atje.

“Ne kishim një kontratë që pas orës 24 të sillen mbeturinat, ata e prishën këtë kontratë filluan edhe gjatë natës të sjellin mbeturina.Ne kemi patur marrëveshje me 11 pika, por asnjëra nuk është realizuar, ne i kemi toleruar por prej mbrëmë nuk do të lejojmë derisa të plotësohen të gjitha kërkesat tona.Marrëveshja ka qenë që në atë deponi të sillet një investitor që do të përpunojë mbeturinat dhe jo vetëm të sillen të njejtat dhe të deponohen në këtë vend”, tha Nasir Hasipi kryetar i Bashkësisë Lokale të fshatit Banjicë e Poshtme.

Prej ditës së sotme është vendosur edhe pika kontrolli në këtë dponi nga ana e banorëve por deri më tash nuk ka patur asnjë kamion nga komunat e Pollogut që ka sjellur mbeturina përveç kamionëve për transport nga komuna e Gostivarit.

Sot në komunën e Tetovës është mbajtur mbledhje lidhur me këtë problem dhe pritet që të meret vendin se ku do të dërgohen mbeturinat. Edhe një vit më parë kishte bllokada të këtyre banorëve pasi që marrëveshja me 11 pika nuk ishte respektuar. Banorët pa ndonjë marrëveshje serioze nuk do të lejojnë dërgimin e mbeturinave.tash për tash alternativë për komunat tjera mbetet deponia Drislla në Shkup. Rruga për në deponinë Rusino është bllokuar që mbrëmë nga ana e banorëve që jetojnë në afërsi të kësaj deponie. /Tv Koha/