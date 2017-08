Kontrollohen lokalet e zhurmshme në Tetovë – (VIDEO)

Të dielën rreth orës 1.00 pjestarë të policisë nga Sektori për Punë të Brendëshme në Tetovë, kanë kryer një kontroll ku janë përfshirë shumë objekte hotelerike në Tetovë. Në këtë aksion të policisë është kontrolluar prishja e rendit dhe qetësisë publike me lëshimin e muzikës me zë shumë të lartë.

Në objektet hotelerike “Stori Bar”, dhe “Repablik”, të lokalizuar në rrugën “Boris Kidriç”, në Tetovë, me fonometër janë matur 89.3 dhe 85.4 decibel. Dy pronarët e këtyre dy objekteve hotelerike 61-vjeçari me iniciale S.S dhe 29-vjeçari me iniciale T.T do të ballafaqohen me padi adekuate si dhe me gjoba të parapara me ligj.