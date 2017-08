Delegacioni i kuvendit në krye me kryetarin Talat Xhaferi, është përkulur dhe ka vendosur lule përpara varrit të Nikolla Karevit në Krushevë.

Xhaferin e kanë shoqëruar, Hari Llokvenec, Keti Smilevska dhe Juliana Nikollova.

Me këtë rast, sot kryeparlamentari do të mbajë fjalim me rastin e festës së Kryengritjes së Ilindenit.

Festa e 2 Gushtit këtë vit përfshin dy ngjarje, 114 vjetorin e Kryengritjes së Ilindenit dhe 70 vjetorin e Kuvendit të KAÇKM-së.