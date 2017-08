Lojtarët e Fenerbahçes vizitojnë Spitalin “Istanbul Medica”

Në zyrat e spitalit Istnabul Medica në Shkup sot kanë qëndruar për vizitë përfaqësues të klubit futbollistik Fenerbahçe nga Stambolli i Turqisë të cilët sonte në kuadër të “Play Offit”të Uefa Europa Leagues do të përballen me Vardarin.

Trajneri i klubit të Fenerbahçes Aykut Koçaman i shoqëruar nga portieri njëherit kapiteni i skuadrës Volkan Demirel, nga njëri prej lojtarëve, ambasadori i Republikës së Turqisë në Maqedoni, dhe disa përfaqësues të tjerë janë mirëpritur nga drejtori i spitalit doktor Saffet Murat Dinçer i cili i’u uroi shumë suksese në ndeshjen e sontme.Transmeton Televizioni Koha.

Ne me shefin e stafit teknik, përfaqësuesit e klubit dhe disa nga lojtërët njihemi për një periudhë të gjatë kohore,jemi miq dhe kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë.

Spitali Istanbul Medica është një spital i ri dhe këtë zyrën këtu në Shkup e kemi hapur përpara dy muajve, me këtë rast shprehëm dëshironë tonë që në hapësirat e spitalit të kemi për vizitë stafin teknik dhe lojtarët e Fenerbahçes të cilët erdhën dhe na nderuan me vizitën e tyre.

Shefi i stafit teknik të Fenerbahçes Aykut Koçaman përveç falenderimeve dhe vlerësimeve që dha për spitalin “Istanbul Medica”, foli edhe për ndeshjen e sontme me Vardarit ku tha se janë maksimalisht të përgaditur për këtë ndershje.

Shfrytëzoj nga rasti të falenderoj dhe përgezoj drejtorin e spitalit Istnabul Medica doktor Murat Dinçerin për punën që ka bërë këtu. Me doktor Muratin njihemi prej më parë, gjithmonë kur jemi ballafaquar me lëndime të ndryshme të lojatëreve jemi drejtuar në spitalin që ai drejton, kemi bashkëpunuar për një kohë të gjatë , kemi një miqësi afatgjate dhe shoh se të njëjtin kualitet të shërbimeve shëndetësore nga Stambolli e ka bartur edhe këtu. Sa i përket ndeshjes së sontme mund të ju them se qëllimi jonë është ta kalojmë fazën e “Play Offit” dhe të fund të jemi pjesë e grupeve të Uefa Europa Leagues.