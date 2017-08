LSDM: VMRO-DPMNE është kundër lidhjeve ndërfqinjësore

LSDM-ja përmes një kumtese për mediat e vendit ka akuzuar VMRO-DPMNE-në se me paraqitjen e mocionit në Kuvendt të ministrit të jashtëm, Nikolla Dimitrov, ajo po tregon veten se është e robëruar nga politikat e izolimet dhe ndajeve, si dhe po vazhdon veprimin në dëm të interesave shtetërore.

Me interpelancën e paraqitur për ministrin e punëve të jashtme Nikolla Dimitrov, VMRO-DPNME mbetet e robëruar në të kaluarën dhe në politikat e ndarjeve, izolimit, grindjeve dhe konflikteve me çka vazhdon të punojë në dëm të interesave shtetërore dhe të qytetarëve.

Me interpelancën e pabazuar, VMRO-DPMNE tregoi se është kundër integrimeve euro-atlantike, lidhjeve ndërfqinjësore dhe zgjidhjes së problmeve me çështjet e hapura, siç ishte nënshkrimi i Marrëveshjes për fqinjësi të mirë me Bullgarinë.

Marrëveshja mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë është në përputhshmëri të plotë me interesat nacionale të shtetit tonë dhe në përputhshmëri me interesat e qytetarëve të Maqedonisë dhe Bullgarisë. Marrëveshja është themel për miqësi, dhe interes i përbashkët i dy shteteve, ndërsa nënshkrimi i saj është sukses edhe i qeverive të deritanishme dhe i të gjithë qytetarëve. E gjithë bota demokratike e përshëndeti Marrëveshjen si një hap i rëndësishem për integrimet euro-atlantike dhe përforcimin e pozitës rajonale dhe ndërkombëtare të Maqedonisë.

Të pakuptimta janë të gjitha tentimet e VMRO-DPMNE-së përmes interpelancave të pabazuara në fakte që tentojnë ta mbajnë Maqedoninë të izoluar dhe duke penguar reformat që sjellin të mira për të gjithë qytetarët. Maqedonia ecë përpara. Përmes punës së përgegjëshme dhe të dedikuar të Ministrisë së punëve të jashtme dhe ministrit, Maqedonia ka hapur perspektivat euro-atlantike dhe ka forcuar pozitën rajonale dhe ndërkombëtare, që VMRO-DPMNE e zbehi për 11 vite të tëra.