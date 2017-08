Maqedoni, moti me diell dhe temperatura të larta

Rajoni verior i Vardarit dhe Ohrit-Prespës sot do të përfshihen me temperatura nga faza e portokalltë, njoftoi Drejtoria për punë hidrometeorologjike (DPHM).

Moti në Maqedoni do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me erë të dobët deri në mesatare nga drejtimi verilindor. Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 10 deri në 19, ndërsa ajo ditore prej 33 deri në 40 gradë. Indeksi UV do të jetë 9.

Në Shkup moti do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me erë të dobët deri në mesatare nga drejtimi verilindor. Temperatura e mëngjesit do të arrijë deri në 18, ndërsa ajo ditore deri në 40 gradë Celsius.

DPHM informon se vazhdon periudha e motit kryesisht me diell dhe shumë të ngrohtë. Në pjesën më të madhe të vendit temperatura maksimale do të arrijë mbi 35, ndërsa në disa vende përgjatë luginës së Vardarit do të tejkalojë edhe 40 gradë. Celsius.

Posaçërisht i ngrohtë moti do të jetë i ngrohtë gjatë ditëve të fundjavës, kur temperatura maksimale në rajonet më të ngrohta do të arrijë deri në 42 gradë. Indeksi UV do të jetë shumë i lartë, me vlerë 9.