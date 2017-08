Momenti rreqethës kur çifti nga Malisheva bie nga lifti derisa tentuan t’i befasojnë dasmorët

Do të ishte dita më e lumtur e tyre. Por e tillë do të ishte vetëm nëse do të shkonte gjithçka sipas parashikimeve të çiftit.

Çiftit nga Malisheva, dita e dasmës dhe kurorëzimit të dashurisë mund të ju shndërrohej në tragjedi.

Derisa nusja dhe dhëndri po dilnin tek dasmorët, ata kishin zgjedhur, si zakon i përhershëm i restorantit, të ngjiteshin me një lift i cili ndodhej në mes të sallës. Por, në momentin kur ata dy kanë mbërritur lart, lifti është lëshuar me shpejtësi të madhe, dhe çifti kanë rënë poshtë.

Dhëndri është me lëndime shumë të vogla, ndërsa nusja ka thyer dorën. transmeton Bota Sot