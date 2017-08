Mos shpenzoni në ilaçe për shtypjen e lartë të gjakut dhe kolesterol, provoni këtë recetë antike

Kësaj radhe ju paraqesim një recetë të vjetër, e cila mundet të shërojë shumë sëmundje, dhe që mundet ta forcojë sistemin imun. Kjo recetë e çuditshme ju ndihmon ta ulni shtypjen e gjakut, si dhe kolesterolin. Krejt çfarë nevojitet është që ilaçin ta përdorni 7 ditë dhe do të mbeteni të mahnitur me rezultatet. Më e mira e ilaçit është se përgatitet shpejt, transmeton gazeta Kosova Sot Online.

Përbërësit:

– Xhenxhefil të gërryer (1 pjesë),

– 1 thelb të hudhrës (të gërryer),

– 1 lugë uthull të mollës,

– 1 lugë mjaltë,

– 1 lugë lëng limoni.

Përgatitja:

Të gjithë përbërësit i vendosni në blender dhe i përzieni për 30 sekonda. Më pas, lëngun e ruani në frigorifer për pesë ditë.

Si ta përdorni:

Sugjerohet ta konsumoni nga një lugë para kafjallit në mëngjes dhe një lugë para darkës. Nuk duhet ta merrni më shpesh se tre herë në ditë. Do të mbeteni të mahnitur me rezultatet. Shtypja e lartë e gjakut do të ulet, e po ashtu edhe niveli i kolesterolit të keq. Do të jeni të freskët dhe plot me energji.