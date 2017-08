Mot me diell dhe i ngrohtë, deri 33 gradë

Moti sot do të jetë me diell me erë të lehtë deri në mesatare veriore. Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej katër deri në 14, ndërsa ajo e ditës prej 25 deri në 33 gradë. Treguesi UV do të ketë vlerën 7.

Në Shkup moti do të jetë i ngjashëm. Temperatura e mëngjesit do të arrijë deri në 10, ndërsa ajo ditore deri në 31 gradë.

Deri në fund të muajit do të mbajë kryesisht mot me diell me mëngjese më të freskëta. Temperatura ditore do të jetë në rritje graduale, ndërsa të dielën në disa vende do ta tejkalojë edhe mesataren për këtë periudhë të vitit.