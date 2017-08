Moti në Maqedoni do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë.

Do të fryejë erë mesatare, në pjesët perëndimore nga drejtimi perëndimor, ndërsa në ato lindore nga drejtimi jugor. Temperatura do të lëviz prej 33 deri 40 gradë Celsius.

Në Shkup moti do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë. Temperatura do të arrijë deri 40 gradë Celsius.