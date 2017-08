Moti sot në Maqedoni

Në Maqedoni sot do të mbajë mot i nxehtë me pak mjegull dhe do të fryjë erë me intenzitet të mesëm, në pjesët perëndimore të vendit me drejtim jug-perëndimor, ndërsa në lindje do të jetë me drejtim jugor.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 15 deri më 23, ndërsa ato ditore prej 32 deri më 39 gradë celsius.

Në Shkup do të mbajë mot i nxehtë dhe me diell dhe me erë të mesme dhe rreshje të shiut kah fundi i ditës. Temperatura maksimale e mëngjesit do të jetë 20, ndërsa ajo ditore 39 gradë celsius.